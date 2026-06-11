Πώς μια σελίδα στο Facebook με βοήθησε να ξεπεράσω τον φόβο μου για τα φίδια
Πώς μια σελίδα στο Facebook με βοήθησε να ξεπεράσω τον φόβο μου για τα φίδια
Μια πραγματική online εγκυκλοπαίδεια με όλα τα ερπετά και τα αμφίβια της χώρας μας
Ο τίτλος είναι κάπως απλοϊκός χωρίς ωστόσο να γίνεται αποπροσανατολιστικός. Η σελίδα για την οποία θα μιλήσουμε δεν είναι απλά ένα ξόρκισμα στο θανατηφόρο ερπετό το οποίο κατά τη Γένεση προκάλεσε την πτώση του ανθρώπου. Είναι πολλά περισσότερα από εντυπωσιακές φωτογραφίες και αναγνώριση ειδών.
Η herpetofauna.gr έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των χρηστών πάνω στην ελληνική ερπετοπανίδα. Χτίζει βήμα-βήμα τον σεβασμό μας προς τα παρεξηγημένα -μέσα στους αιώνες- ερπετά της Ελλάδας, καταρρίπτοντας όλους αυτούς τους μύθους και τις δοξασίες που έχουν συνδεθεί με το όνομά τους και εντελώς άδικα τα δαιμονοποιούν. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η herpetofauna.gr έχει ως αποστολή την εκπαίδευση των χρηστών πάνω στην ελληνική ερπετοπανίδα. Χτίζει βήμα-βήμα τον σεβασμό μας προς τα παρεξηγημένα -μέσα στους αιώνες- ερπετά της Ελλάδας, καταρρίπτοντας όλους αυτούς τους μύθους και τις δοξασίες που έχουν συνδεθεί με το όνομά τους και εντελώς άδικα τα δαιμονοποιούν. Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
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