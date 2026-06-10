Αφυδάτωση στις γάτες – Τα σημάδια που δεν πρέπει να αγνοήσουμε

Παρόλο που οι γάτες έχουν τη φήμη ότι είναι αρκετά ανθεκτικά ζώα, η αφυδάτωση μπορεί να εξελιχθεί γρήγορα σε ένα σοβαρό πρόβλημα.