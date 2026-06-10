Λύκος απεγκλωβίστηκε από παράνομη θηλιά στην Ανατολική Αττική
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Λύκος απεγκλωβίστηκε από παράνομη θηλιά στην Ανατολική Αττική

Το ζώο είχε εγκλωβισθεί σε παράνομη θηλιά που είχε τοποθετηθεί μέσα σε αγροτική έκταση με σκοπό τη ''σύλληψη'' άγριων ζώων.

Λύκος απεγκλωβίστηκε από παράνομη θηλιά στην Ανατολική Αττική
Μια ιστορία με χαρούμενο τέλος που συνέβη στην Ανατολική Αττική και οδήγησε έναν λύκο από τη διάσωση στη διασπορά, μέσω ενός συστήματος εντοπισμού.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν τρεις περιβαλλοντολογικές οργανώσεις: Η Καλλιστώ, η ΑΝΙΜΑ και ο ΟΦΥΠΕΚΑ.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο Σύλλογος Προστασίας & Περίθαλψης Άγριας Ζωής ΑΝΙΜΑ και η Μονάδα Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών Αττικής του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ), κλήθηκαν στην περιοχή από την Δασική Υπηρεσία για να απεγκλωβίσουν το ζώο με την συνδρομή του Δασαρχείου Καπανδριτίου.

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