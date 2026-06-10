3 φυλές σκύλων που πέρα από την οικογένειά τους λατρεύουν και όλους τους ανθρώπους
3 φυλές σκύλων που πέρα από την οικογένειά τους λατρεύουν και όλους τους ανθρώπους
Είναι οι σκύλοι που χαιρετούν τους πάντες με ενθουσιασμό, ζητούν χάδια από αγνώστους και μετατρέπουν κάθε βόλτα σε κοινωνική εκδήλωση.
Υπάρχουν σκύλοι που δένονται βαθιά με την οικογένειά τους αλλά παραμένουν επιφυλακτικοί απέναντι στους ξένους. Υπάρχουν όμως και εκείνοι που φαίνεται να έχουν αγάπη για κάθε άνθρωπο που συναντούν.
Είναι οι σκύλοι που χαιρετούν τους πάντες με ενθουσιασμό, ζητούν χάδια από αγνώστους και μετατρέπουν κάθε βόλτα σε κοινωνική εκδήλωση. Φυσικά κάθε σκύλος είναι μοναδικός και ο χαρακτήρας του επηρεάζεται όχι μόνο από τη φυλή αλλά και από τις εμπειρίες, την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευσή του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Είναι οι σκύλοι που χαιρετούν τους πάντες με ενθουσιασμό, ζητούν χάδια από αγνώστους και μετατρέπουν κάθε βόλτα σε κοινωνική εκδήλωση. Φυσικά κάθε σκύλος είναι μοναδικός και ο χαρακτήρας του επηρεάζεται όχι μόνο από τη φυλή αλλά και από τις εμπειρίες, την κοινωνικοποίηση και την εκπαίδευσή του.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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