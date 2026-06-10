Συγκινητική διάσωση από την ΑΝΙΜΑ: Γιατί οι γονείς πελαργοί κοιτούσαν με αγωνία την επιχείρηση
Συγκινητική διάσωση από την ΑΝΙΜΑ: Γιατί οι γονείς πελαργοί κοιτούσαν με αγωνία την επιχείρηση
Μια επιχείρηση διάσωσης πελαργοφωλιάς ανέλαβε χτες στην Βοιωτία η ΑΝΙΜΑ. Οι γονείς πελαργοί είχαν αγωνία για έναν πολύ σημαντικό λόγο.
Ο συναισθηματικός κόσμος των ζώων δεν θα σταματήσει ποτέ να μας εκπλήσσει. Ειδικά όταν πρόκειται για γονείς που πρέπει να προστατεύσουν τα μωρά τους.
Μια τέτοια περίπτωση συνέβη και στον Πύργο Ορχομενού, στη Λειβαδιά, σε μια επιχείρηση διάσωσης πελαργοφωλιάς. Αρχικά προέκυψε βραχυκύκλωμα από τα κλαριά μιας πελαργοφωλιάς στον κάμπο της Βοιωτίας, σε κοντινή απόσταση από το χωριό Πύργος Ορχομενού. Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λειβαδιάς έπρεπε να λάβει άμεσα δράση και να επιδιορθώσει τη βλάβη, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλά χωράφια που αυτή την εποχή ποτίζονται τακτικά και εντατικά.
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Μια τέτοια περίπτωση συνέβη και στον Πύργο Ορχομενού, στη Λειβαδιά, σε μια επιχείρηση διάσωσης πελαργοφωλιάς. Αρχικά προέκυψε βραχυκύκλωμα από τα κλαριά μιας πελαργοφωλιάς στον κάμπο της Βοιωτίας, σε κοντινή απόσταση από το χωριό Πύργος Ορχομενού. Η Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Λειβαδιάς έπρεπε να λάβει άμεσα δράση και να επιδιορθώσει τη βλάβη, καθώς στην περιοχή υπάρχουν πολλά χωράφια που αυτή την εποχή ποτίζονται τακτικά και εντατικά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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