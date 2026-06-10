Συγκινητική διάσωση από την ΑΝΙΜΑ: Γιατί οι γονείς πελαργοί κοιτούσαν με αγωνία την επιχείρηση

Μια επιχείρηση διάσωσης πελαργοφωλιάς ανέλαβε χτες στην Βοιωτία η ΑΝΙΜΑ. Οι γονείς πελαργοί είχαν αγωνία για έναν πολύ σημαντικό λόγο.