Όσα δεν ξέρατε για τους πελαργούς: Από τον μύθο ότι φέρνουν τα μωρά μέχρι τις γιγάντιες φωλιές τους
Όσα δεν ξέρατε για τους πελαργούς: Από τον μύθο ότι φέρνουν τα μωρά μέχρι τις γιγάντιες φωλιές τους
Ακολουθούν μερικά ενδιαφέροντα facts που ίσως σας κάνουν να δείτε αυτούς τους γοητευτικούς επισκέπτες της χώρας μας με άλλο μάτι.
Λίγα άγρια πτηνά έχουν συνδεθεί τόσο στενά με την καθημερινότητα των ανθρώπων όσο οι λευκοπελαργοί. Για αιώνες χτίζουν τις φωλιές τους πάνω σε στέγες, καμπαναριά και στύλους, ομορφαίνουν τα τοπία χωριών και πόλεων και κατέχουν ξεχωριστή θέση στην παράδοση πολλών λαών.
Πίσω από την οικεία εικόνα αυτών των πουλιών, ωστόσο, κρύβονται χαρακτηριστικά που παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό και εκπλήσσουν ακόμη και τους επιστήμονες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πίσω από την οικεία εικόνα αυτών των πουλιών, ωστόσο, κρύβονται χαρακτηριστικά που παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό και εκπλήσσουν ακόμη και τους επιστήμονες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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