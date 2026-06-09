Όσα δεν ξέρατε για τους πελαργούς: Από τον μύθο ότι φέρνουν τα μωρά μέχρι τις γιγάντιες φωλιές τους
TOPETMOU

Όσα δεν ξέρατε για τους πελαργούς: Από τον μύθο ότι φέρνουν τα μωρά μέχρι τις γιγάντιες φωλιές τους

Ακολουθούν μερικά ενδιαφέροντα facts που ίσως σας κάνουν να δείτε αυτούς τους γοητευτικούς επισκέπτες της χώρας μας με άλλο μάτι.

Όσα δεν ξέρατε για τους πελαργούς: Από τον μύθο ότι φέρνουν τα μωρά μέχρι τις γιγάντιες φωλιές τους
Λίγα άγρια πτηνά έχουν συνδεθεί τόσο στενά με την καθημερινότητα των ανθρώπων όσο οι λευκοπελαργοί. Για αιώνες χτίζουν τις φωλιές τους πάνω σε στέγες, καμπαναριά και στύλους, ομορφαίνουν τα τοπία χωριών και πόλεων και κατέχουν ξεχωριστή θέση στην παράδοση πολλών λαών.

Πίσω από την οικεία εικόνα αυτών των πουλιών, ωστόσο, κρύβονται χαρακτηριστικά που παραμένουν άγνωστα στο ευρύ κοινό και εκπλήσσουν ακόμη και τους επιστήμονες.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network