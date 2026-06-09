Η χαρούμενη είδηση της ημέρας από την ΑΝΙΜΑ για τις αλεπούδες, τα ζαρκάδια, τα φίδια και τα υπόλοιπα άγρια ζώα
Η χαρούμενη είδηση της ημέρας από την ΑΝΙΜΑ για τις αλεπούδες, τα ζαρκάδια, τα φίδια και τα υπόλοιπα άγρια ζώα
Τεράστιες είναι οι ανάγκες της ΑΝΙΜΑ που διασώζει και περιθάλπει ζώα της άγριας ζωής.
Τα περιστατικά με τραυματισμένα ζωάκια που βλέπουμε καθημερινά στα social media είναι πολλά περισσότερα από αυτά που συμβαίνουν και καλούνται οι εθελοντές να διαχειριστούν.
Πολλά ζώα που ανήκουν στην άγρια ζωή όπως οι αλεπούδες, που συναντάμε τα τελευταία χρόνια ευρέως στις πόλεις, τα τσακάλια, τα φίδια, αλλά και πολλά πτηνά, όπως κουκουβάγιες, βραχοκιρκίνεζα, όρνεα, κλπ.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πολλά ζώα που ανήκουν στην άγρια ζωή όπως οι αλεπούδες, που συναντάμε τα τελευταία χρόνια ευρέως στις πόλεις, τα τσακάλια, τα φίδια, αλλά και πολλά πτηνά, όπως κουκουβάγιες, βραχοκιρκίνεζα, όρνεα, κλπ.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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