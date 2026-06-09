Ένας κρυφός κίνδυνος του καλοκαιριού για τον σκύλο μας - Πώς θα τον αντιμετωπίσουμε

Πρόκειται για έναν ύπουλο κίνδυνο που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει τον σκύλο μας σε άσχημες περιπέτειες.