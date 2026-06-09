Ένας κρυφός κίνδυνος του καλοκαιριού για τον σκύλο μας - Πώς θα τον αντιμετωπίσουμε
Ένας κρυφός κίνδυνος του καλοκαιριού για τον σκύλο μας - Πώς θα τον αντιμετωπίσουμε
Πρόκειται για έναν ύπουλο κίνδυνο που σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να οδηγήσει τον σκύλο μας σε άσχημες περιπέτειες.
Οι περισσότεροι κηδεμόνες σκύλων, γνωρίζουν τους συνηθισμένους κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσει ο τετράποδος φίλος τους κατά τη διάρκεια της βόλτας ή μιας εκδρομής στη φύση.
Ωστόσο υπάρχει ένας ιδιαίτερα "ύπουλος" κίνδυνος που εμφανίζεται κυρίως στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι και συχνά υποτιμάται: τα άγανα. Παρότι μοιάζουν ακίνδυνα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας και να θέσουν σε κίνδυνο την ευημερία του σκύλου μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ωστόσο υπάρχει ένας ιδιαίτερα "ύπουλος" κίνδυνος που εμφανίζεται κυρίως στα τέλη της άνοιξης και το καλοκαίρι και συχνά υποτιμάται: τα άγανα. Παρότι μοιάζουν ακίνδυνα, μπορούν να προκαλέσουν σοβαρά προβλήματα υγείας και να θέσουν σε κίνδυνο την ευημερία του σκύλου μας.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα