Δείτε ποια είναι τα ζώα που τιμωρούν όσους παραβιάζουν τους κανόνες- Πώς επιβάλλουν την τιμωρία
Δείτε ποια είναι τα ζώα που τιμωρούν όσους παραβιάζουν τους κανόνες- Πώς επιβάλλουν την τιμωρία
Οι κανόνες πρέπει να ακολουθηθούν από όλους. Έτσι θα υπάρχει προστασία της ομάδας, πρόσβαση στην τροφή και μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης.
Μπορεί η φύση να θεωρείται απρόβλεπτη, όμως δεν παύει να έχει τους δικούς της νόμους. Σε πολλές μάλιστα κοινωνίες ζώων υπάρχουν σαφείς κανόνες που ο σκοπός τους είναι να διατηρείται η ομαλή λειτουργία της ομάδας.
Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ακολουθηθούν από όλα τα μέλη. Έτσι θα υπάρχει προστασία της ομάδας, καλύτερη πρόσβαση στην τροφή και μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Από τη διατήρηση λοιπόν των ιεραρχιών και την αποφυγή συγκρούσεων έως τη μοιρασιά των πόρων και τη συνεργασία στο κυνήγι, πολλά είδη ζώων βασίζονται στην τάξη για να λειτουργούν ομαλά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Οι κανόνες αυτοί πρέπει να ακολουθηθούν από όλα τα μέλη. Έτσι θα υπάρχει προστασία της ομάδας, καλύτερη πρόσβαση στην τροφή και μεγαλύτερες πιθανότητες επιβίωσης. Από τη διατήρηση λοιπόν των ιεραρχιών και την αποφυγή συγκρούσεων έως τη μοιρασιά των πόρων και τη συνεργασία στο κυνήγι, πολλά είδη ζώων βασίζονται στην τάξη για να λειτουργούν ομαλά.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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