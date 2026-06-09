Φόβος στα κουτάβια: Τα 2 στάδια και οι αιτίες
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Φόβος στα κουτάβια: Τα 2 στάδια και οι αιτίες

Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που νιώθουν συχνά τα κουτάβια. Αυτό που δεν ξέραμε όμως είναι πως δεν νιώθουν έτσι μόνο τις πρώτες μέρες.

Φόβος στα κουτάβια: Τα 2 στάδια και οι αιτίες
Όταν υιοθετούμε ένα κουτάβι, η καθημερινότητά μας γίνεται πολύχρωμη. Ενθουσιασμός για το νέο μέλος της οικογένειας, άγχος για να είναι υγιές και λίγη κούραση όταν ξαγρυπνάμε και καθαρίζουμε.

Ωραία όλα αυτά που νιώθουμε εμείς, τι ισχύει όμως για το κουτάβι; Τι μπορεί να αισθάνεται μακριά από τη μαμά και τα αδέλφια του, σε ένα νέο σπίτι, με άγνωστους ανθρώπους, μυρωδιές, ήχους; Δεν θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο από τον φόβο.

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