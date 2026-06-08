Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών: Ενδιαφέροντα facts για το 70% της Γης
TOPETMOU

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών: Ενδιαφέροντα facts για το 70% της Γης

Η 8η Ιουνίου έχει αναγνωριστεί επίσημα από το 2008 από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών.

Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών: Ενδιαφέροντα facts για το 70% της Γης
Είναι σχεδόν λυπηρό πως η ημέρα αυτή έχει σκοπό να αφυπνίσει και να προειδοποιήσει για τη βιωσιμότητα των ωκεανών, άρα και του πλανήτη. Τα χιλιάδες είδη που φιλοξενούν οι ωκεανοί αντιμετωπίζουν απειλές και πρόβλημα επιβίωσης, κάτι που αρχίζει να φαίνεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Όπως λένε οι επιστήμονες, οι επιπτώσεις θα αρχίσουν να γίνονται πιο αισθητές τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι λοιπόν μια γιορτή, αλλά μια υπενθύμιση για κάτι άβολο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και θα έχει επιπτώσεις στις επόμενες γενιές.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network