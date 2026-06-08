Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών: Ενδιαφέροντα facts για το 70% της Γης
Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών: Ενδιαφέροντα facts για το 70% της Γης
Η 8η Ιουνίου έχει αναγνωριστεί επίσημα από το 2008 από τα Ηνωμένα Έθνη ως η Παγκόσμια Ημέρα Ωκεανών.
Είναι σχεδόν λυπηρό πως η ημέρα αυτή έχει σκοπό να αφυπνίσει και να προειδοποιήσει για τη βιωσιμότητα των ωκεανών, άρα και του πλανήτη. Τα χιλιάδες είδη που φιλοξενούν οι ωκεανοί αντιμετωπίζουν απειλές και πρόβλημα επιβίωσης, κάτι που αρχίζει να φαίνεται τα τελευταία χρόνια εξαιτίας της κλιματικής αλλαγής. Όπως λένε οι επιστήμονες, οι επιπτώσεις θα αρχίσουν να γίνονται πιο αισθητές τα επόμενα χρόνια. Δεν είναι λοιπόν μια γιορτή, αλλά μια υπενθύμιση για κάτι άβολο που συμβαίνει αυτή τη στιγμή και θα έχει επιπτώσεις στις επόμενες γενιές.
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