Αυτή είναι η αγαπημένη κρυψώνα της γάτας στο σπίτι - Γιατί την επιλέγει
TOPETMOU

Αυτή είναι η αγαπημένη κρυψώνα της γάτας στο σπίτι - Γιατί την επιλέγει

Οι γάτες σε ένα σπίτι επιλέγουν πολύ προσεκτικά και καθόλου τυχαία τις κρυψώνες τους.

Αυτή είναι η αγαπημένη κρυψώνα της γάτας στο σπίτι - Γιατί την επιλέγει
Ψάχνουμε να βρούμε ό,τι πιο καινούριο υπάρχει σε αξεσουάρ, παιχνίδια, κατασκευές, για να κρατήσουμε απασχολημένη την φουντωτή μας φίλη. Εκείνη πώς αντιδράει σε αυτά; Με το να είναι ο εαυτός της και να προτιμάει τα δικά της παιχνίδια, αλλά και τρόπους να ψυχαγωγείται.

Μια από τις αγαπημένες της ασχολίες είναι να κρύβεται στα πιο απίθανα σημεία, βάζοντας γρίφους σε εμάς που ψάχνουμε να τη βρούμε. Οι πιο έμπειροι γατογονείς όμως ξέρουν πως η ιδανική κρυψώνα για μια γάτα είναι ένα χαρτόκουτο.

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