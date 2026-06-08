Καρδιολογία & Επεμβατική Καρδιολογία: Όταν η καρδιά χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα
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Καρδιολογία & Επεμβατική Καρδιολογία: Όταν η καρδιά χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα

Οι καρδιολογικές παθήσεις στα ζώα δεν γίνονται πάντα άμεσα αντιληπτές.

Καρδιολογία & Επεμβατική Καρδιολογία: Όταν η καρδιά χρειάζεται εξειδικευμένη φροντίδα
Υπάρχουν όργανα στο σώμα μας που γίνονται αισθητά μόνο όταν κάτι πάει στραβά. Η καρδιά όμως είναι διαφορετική. Τη συνδέουμε με τη ζωή, τη δύναμη, την αντοχή. Εργάζεται αδιάκοπα, κάθε λεπτό της ημέρας, χωρίς να ζητά την προσοχή μας. Το ίδιο συμβαίνει και στα ζώα μας. Η καρδιά τους χτυπά αθόρυβα στο παρασκήνιο της καθημερινότητάς τους, υποστηρίζοντας κάθε κίνηση, κάθε ανάσα, κάθε στιγμή παιχνιδιού ή ξεκούρασης.

Ίσως γι’ αυτό οι καρδιολογικές παθήσεις δεν γίνονται πάντα άμεσα αντιληπτές. Τα ζώα δεν μπορούν να μας πουν ότι κουράζονται περισσότερο από πριν ή ότι νιώθουν κάποια δυσφορία.

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