Ο λόγος που σας τραβάει ο σκύλος σας αμέσως μόλις ανοίγετε την εξώπορτα
Ο λόγος που σας τραβάει ο σκύλος σας αμέσως μόλις ανοίγετε την εξώπορτα
Για πολλούς κηδεμόνες, η βόλτα με τον σκύλο τους μετατρέπεται σε δοκιμασία.
Αν ζείτε με ένα σκύλο, τότε πιθανότατα έχετε ζήσει τη σκηνή που πιάνετε το λουρί, ανοίγετε την εξώπορτα και μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα νιώθετε τον τετράποδο φίλο σας να σας τραβάει με δύναμη προς τα έξω.
Για πολλούς κηδεμόνες, η βόλτα που θα έπρεπε να είναι μια ευχάριστη εμπειρία μετατρέπεται σε δοκιμασία. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Είναι θέμα ανυπακοής, ενθουσιασμού ή κάτι πιο σύνθετο που έχει σχέση με τη φύση του σκύλου;
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Για πολλούς κηδεμόνες, η βόλτα που θα έπρεπε να είναι μια ευχάριστη εμπειρία μετατρέπεται σε δοκιμασία. Γιατί συμβαίνει όμως αυτό; Είναι θέμα ανυπακοής, ενθουσιασμού ή κάτι πιο σύνθετο που έχει σχέση με τη φύση του σκύλου;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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