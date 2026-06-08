A Day With My Pet: Η πιο fun γιορτή του topetmou.gr, το Σάββατο στην Πετρούπολη

Το Σάββατο 13 Ιουνίου, σας περιμένουμε στην Πλατεία Ηρώ, στην πιο fun γιορτή για τα αγαπημένα μας τετράποδα, που συνδιοργανώνει το topetmou.gr μαζί με την Περιφέρεια Αττικής.