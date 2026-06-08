A Day With My Pet: Η πιο fun γιορτή του topetmou.gr, το Σάββατο στην Πετρούπολη
A Day With My Pet: Η πιο fun γιορτή του topetmou.gr, το Σάββατο στην Πετρούπολη
Το Σάββατο 13 Ιουνίου, σας περιμένουμε στην Πλατεία Ηρώ, στην πιο fun γιορτή για τα αγαπημένα μας τετράποδα, που συνδιοργανώνει το topetmou.gr μαζί με την Περιφέρεια Αττικής.
Το Σάββατο 13 Ιουνίου, σας περιμένουμε στην Πλατεία Ηρώ, στην πιο fun γιορτή για τα αγαπημένα μας τετράποδα, που συνδιοργανώνει το topetmou.gr μαζί με την Περιφέρεια Αττικής.
Το 4ο A Day With My Pet έρχεται στην Πετρούπολη, μετά τις τρεις ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Μαρούσι, Καλλιθέα και Παλαιό Φάληρο, προσφέροντας μοναδικές στιγμές διασκέδασης για κατοικίδια και κηδεμόνες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Το 4ο A Day With My Pet έρχεται στην Πετρούπολη, μετά τις τρεις ιδιαίτερα επιτυχημένες διοργανώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Μαρούσι, Καλλιθέα και Παλαιό Φάληρο, προσφέροντας μοναδικές στιγμές διασκέδασης για κατοικίδια και κηδεμόνες.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα