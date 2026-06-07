Βομβίνος: Ποιο είναι το πασίγνωστο έντομο που πέφτει συνεχώς στο έδαφος
Βομβίνος: Ποιο είναι το πασίγνωστο έντομο που πέφτει συνεχώς στο έδαφος
Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο έντομο γιατί είναι επικονιαστής, μεταφέρει δηλαδή γύρη στα λουλούδια.
Η λέξη βομβίνος είναι πολύ πιθανό να μη λέει τίποτα στους περισσότερους, σε αντίθεση με τον μπάμπουρα που τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Τι κοινό έχουν αυτά τα δύο;
Πρόκειται για το ίδιο έντομο, με τον βομβίνο να είναι η επίσημη ελληνική ονομασία και τον μπάμπουρα να είναι η πιο κοινή. Στα αγγλικά τον ξέρουμε ως bumblebee. Είναι συγγενής με τη μέλισσα, για την ακρίβεια θεωρείται άγριο είδος μέλισσας, κάτι που εξηγεί η επιστημονική ονομασία και των δύο. Του μεν βομβίνου είναι Βombus Terrestris, της οικογένειας Apidea, ενώ της μέλισσας Apis mellifera.
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Πρόκειται για το ίδιο έντομο, με τον βομβίνο να είναι η επίσημη ελληνική ονομασία και τον μπάμπουρα να είναι η πιο κοινή. Στα αγγλικά τον ξέρουμε ως bumblebee. Είναι συγγενής με τη μέλισσα, για την ακρίβεια θεωρείται άγριο είδος μέλισσας, κάτι που εξηγεί η επιστημονική ονομασία και των δύο. Του μεν βομβίνου είναι Βombus Terrestris, της οικογένειας Apidea, ενώ της μέλισσας Apis mellifera.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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