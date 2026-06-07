Βομβίνος: Ποιο είναι το πασίγνωστο έντομο που πέφτει συνεχώς στο έδαφος
TOPETMOU

Βομβίνος: Ποιο είναι το πασίγνωστο έντομο που πέφτει συνεχώς στο έδαφος

Πρόκειται για ένα πολύ χρήσιμο έντομο γιατί είναι επικονιαστής, μεταφέρει δηλαδή γύρη στα λουλούδια.

Βομβίνος: Ποιο είναι το πασίγνωστο έντομο που πέφτει συνεχώς στο έδαφος
Η λέξη βομβίνος είναι πολύ πιθανό να μη λέει τίποτα στους περισσότερους, σε αντίθεση με τον μπάμπουρα που τον γνωρίζουμε οι περισσότεροι. Τι κοινό έχουν αυτά τα δύο;

Πρόκειται για το ίδιο έντομο, με τον βομβίνο να είναι η επίσημη ελληνική ονομασία και τον μπάμπουρα να είναι η πιο κοινή. Στα αγγλικά τον ξέρουμε ως bumblebee. Είναι συγγενής με τη μέλισσα, για την ακρίβεια θεωρείται άγριο είδος μέλισσας, κάτι που εξηγεί η επιστημονική ονομασία και των δύο. Του μεν βομβίνου είναι Βombus Terrestris, της οικογένειας Apidea, ενώ της μέλισσας Apis mellifera.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network