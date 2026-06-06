Τυφλίτης: Γιατί δεν πρέπει να φοβόσαστε την ακίνδυνη άποδη σαύρα
Τυφλίτης: Γιατί δεν πρέπει να φοβόσαστε την ακίνδυνη άποδη σαύρα
Ο τυφλίτης είναι από τα πιο παρεξηγημένα ερπετά, που συχνά βρίσκουμε σκοτωμένο στην άκρη του δρόμου ή μέσα σε χωράφια.
Κάθε φορά που βλέπουμε ένα φίδι, μας πιάνει πανικός και κάνουμε τα πάντα για να το διώξουμε.
Πριν αρχίσουμε να μιμούμαστε τον Ράμπο, ή τον Εξολοθρευτή, καλό είναι να έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, που θα βοηθήσουν τόσο εμάς, όσο και τα ερπετά.
Στην Ελλάδα συναντάμε συνολικά 23 είδη φιδιών και 6 είδη άποδων σαυρών που μοιάζουν με φίδια. Τα δηλητηριώδη φίδια της χώρας μας είναι 7.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Πριν αρχίσουμε να μιμούμαστε τον Ράμπο, ή τον Εξολοθρευτή, καλό είναι να έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, που θα βοηθήσουν τόσο εμάς, όσο και τα ερπετά.
Στην Ελλάδα συναντάμε συνολικά 23 είδη φιδιών και 6 είδη άποδων σαυρών που μοιάζουν με φίδια. Τα δηλητηριώδη φίδια της χώρας μας είναι 7.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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