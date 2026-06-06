Τυφλίτης: Γιατί δεν πρέπει να φοβόσαστε την ακίνδυνη άποδη σαύρα

Ο τυφλίτης είναι από τα πιο παρεξηγημένα ερπετά, που συχνά βρίσκουμε σκοτωμένο στην άκρη του δρόμου ή μέσα σε χωράφια.