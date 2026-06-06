Τυφλίτης: Γιατί δεν πρέπει να φοβόσαστε την ακίνδυνη άποδη σαύρα
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Τυφλίτης: Γιατί δεν πρέπει να φοβόσαστε την ακίνδυνη άποδη σαύρα

Ο τυφλίτης είναι από τα πιο παρεξηγημένα ερπετά, που συχνά βρίσκουμε σκοτωμένο στην άκρη του δρόμου ή μέσα σε χωράφια.

Τυφλίτης: Γιατί δεν πρέπει να φοβόσαστε την ακίνδυνη άποδη σαύρα
Κάθε φορά που βλέπουμε ένα φίδι, μας πιάνει πανικός και κάνουμε τα πάντα για να το διώξουμε.

Πριν αρχίσουμε να μιμούμαστε τον Ράμπο, ή τον Εξολοθρευτή, καλό είναι να έχουμε κάποια πράγματα στο μυαλό μας, που θα βοηθήσουν τόσο εμάς, όσο και τα ερπετά.

Στην Ελλάδα συναντάμε συνολικά 23 είδη φιδιών και 6 είδη άποδων σαυρών που μοιάζουν με φίδια. Τα δηλητηριώδη φίδια της χώρας μας είναι 7.

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