Η μικρούλα Νάγια εγκαταλείφθηκε στον δρόμο- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι
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Η μικρούλα Νάγια εγκαταλείφθηκε στον δρόμο- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι

Η Νάγια είναι ένα υπέροχο πλάσμα που κλέβει καρδιές. Όποιος την υιοθετήσει θα είναι πολύ τυχερός.

Η μικρούλα Νάγια εγκαταλείφθηκε στον δρόμο- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι
Η Νάγια είναι ένα υπέροχο πλάσμα που κλέβει καρδιές. Όποιος την υιοθετήσει θα είναι πολύ τυχερός.

Η μικρή αυτή γατούλα είναι θύμα εγκατάλειψης. Βρέθηκε στην περιοχή Ρέντη στον δρόμο μαζί με τα νεογέννητα μωρά της. Για καλή της όμως τύχη διασώθηκε και πήγε προσωρινά σε σπίτι. Όταν την βρήκαν ήταν σε άσχημη κατάσταση, ταλαιπωρημένη και αδύναμη. Όμως με την κατάλληλη φροντίδα έγινε καλά.
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