Τζιτζίκια: Τι δεν ξέρουμε για τους τραγουδιστές του καλοκαιριού, που, όταν απειλούνται, προσποιούνται ότι είναι νεκροί
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Τζιτζίκια: Τι δεν ξέρουμε για τους τραγουδιστές του καλοκαιριού, που, όταν απειλούνται, προσποιούνται ότι είναι νεκροί

Λίγοι ήχοι είναι τόσο βαθιά συνδεδεμένοι με το καλοκαίρι όσο το επίμονο τραγούδι των τζιτζικιών.

Τζιτζίκια: Τι δεν ξέρουμε για τους τραγουδιστές του καλοκαιριού, που, όταν απειλούνται, προσποιούνται ότι είναι νεκροί
Αν και τα βλέπουμε σπάνια, αυτά τα μικρά αλλά θορυβώδη πλάσματα κάνουν αισθητή την παρουσία τους με το χαρακτηριστικό τερέτισμά τους και αποτελούν ένα γοητευτικό κομμάτι της μεσογειακής φύσης.

Εκτός από σύμβολα του ελληνικού καλοκαιριού, όμως, διαθέτουν συναρπαστικά χαρακτηριστικά που εξηγούν το αποτύπωμα που έχουν αφήσει όχι μόνο στον δικό μας πολιτισμό, αλλά και σε πολλές άλλες κουλτούρες ανά την υφήλιο.

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