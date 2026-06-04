Μα γιατί το κάνει αυτό; 5 φορές που απορούμε με τη συμπεριφορά του σκύλου μας
Μα γιατί το κάνει αυτό; 5 φορές που απορούμε με τη συμπεριφορά του σκύλου μας
Όσοι έχουμε κατοικίδιο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάθε του κίνηση. Συχνά δίνουμε μια εξήγηση που είναι πιο κοντά στα ανθρώπινα δεδομένα.
Πόσες φορές δεν έχουμε πει «μα τι έκανε τώρα» και κοιτάμε απορημένοι τον σκύλο μας. Άλλες φορές έχουμε και λίγο τρόμο, λίγη αγωνία, για το τι θα επακολουθήσει μετά.
Όσοι έχουμε υιοθετήσει ένα κατοικίδιο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάθε του κίνηση. Συχνά δίνουμε μια εξήγηση που φαίνεται πιο λογική στα ανθρώπινα δεδομένα. Άλλες φορές έχουμε δίκιο, άλλες κάνουμε λάθος, ειδικά αν δεν έχουμε μεγάλη πείρα με τα ζώα. Επιπλέον, κάθε ζώο είναι διαφορετικό και οι αντιδράσεις τους μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές αιτίες.
Ας δούμε 5 συμπεριφορές του σκύλου μας που μας προκαλούν απορία αλλά και τι μπορεί να σημαίνουν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Όσοι έχουμε υιοθετήσει ένα κατοικίδιο προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε κάθε του κίνηση. Συχνά δίνουμε μια εξήγηση που φαίνεται πιο λογική στα ανθρώπινα δεδομένα. Άλλες φορές έχουμε δίκιο, άλλες κάνουμε λάθος, ειδικά αν δεν έχουμε μεγάλη πείρα με τα ζώα. Επιπλέον, κάθε ζώο είναι διαφορετικό και οι αντιδράσεις τους μπορεί να προέρχονται από διαφορετικές αιτίες.
Ας δούμε 5 συμπεριφορές του σκύλου μας που μας προκαλούν απορία αλλά και τι μπορεί να σημαίνουν.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
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