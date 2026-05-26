Μωρό πετροκούναβο εντοπίστηκε και διασώθηκε στη Χαλκιδική
To μικρό πετροκούναβο που βρέθηκε στη Χαλκιδική δέχεται τη φροντίδα των ειδικών και σύντομα θα επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον
Όσο ανοίγει ο καιρός και ξεκινούν τα επίσημα και ανεπίσημα τριήμερα, ανοίγουν οι εξοχικές κατοικίες για να υποδεχτούν τους ιδιοκτήτες τους.
Σε μία από αυτές φαίνεται πως είχε βρει καταφύγιο ένα μωρό πετροκούναβο και το ανακάλυψαν οι ιδιοκτήτες του σπιτιού. To μικρό θηλαστικό ήταν κουρασμένο, νηστικό και έκλαιγε γιατί προφανώς είχε απομακρυνθεί από τη μαμά του. Οι άνθρωποι ενημέρωσαν το Δασαρχείο και από εκεί ξεκίνησε μια επιχείρηση για τη μεταφορά του.
