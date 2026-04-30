Νεαρή αλεπού διασώθηκε στο Ελληνικό μετά από μια δύσκολη επιχείρηση
Η νεαρή αλεπού εγκλωβίστηκε στο εργοτάξιο στο Ελληνικό και τραυματίστηκε από μια μπετόβεργα.
Το ζώο εγκλωβίστηκε μέσα σε μία μπετόβεργα που το τραυμάτισε, διαπερνώντας το μηριαίο. Ευτυχώς, ο υπεύθυνος του εργοταξίου ενημέρωσε άμεσα την ΑΝΙΜΑ και πλέον το ζωάκι βρίσκεται στον Σταθμό Πρώτων Βοηθειών.
