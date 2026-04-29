Γατάκια διασώθηκαν από φρεάτιο 10 μέτρων στον Άλιμο – Αναζητούν το παντοτινό τους σπίτι
Τα γατάκια είναι περίπου 50 ημερών και έμειναν στο φρεάτιο ασανσέρ για τρεις ημέρες.

Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών μικρών γατιών που είχαν πέσει σε φρεάτιο 10 μέτρων στον Άλιμο.

Η μαμά τους τα μεγάλωνε σε μια ημιτελή οικοδομή. Δυστυχώς, κάποια στιγμή θέλησαν να εξερευνήσουν τον χώρο και έτσι ανακάλυψαν το συγκεκριμένο φρεάτιο. Παρόλο που ήταν σκεπασμένο, είχε ένα μικρό άνοιγμα από το οποίο τα γατάκια κατάφεραν να τρυπώσουν και έτσι έπεσαν μέσα.

Για καλή τους τύχη δεν χτύπησαν παρά το μεγάλο ύψος και τα σίδερα που υπήρχαν – οι διασώστες θεωρούν ότι τα σίδερα λειτούργησαν σαν ανακόπτες πτώσης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών είχαν γίνει προσπάθειες διάσωσης των γατιών, όμως απέβησαν μάταιες, καθώς επρόκειτο για μεγάλο βάθος στο οποίο δεν μπορούσε εύκολα να κατέβει κάποιος άνθρωπος αλλά ούτε να πιάσει τα γατάκια με παγίδα.

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

