Γατάκια διασώθηκαν από φρεάτιο 10 μέτρων στον Άλιμο – Αναζητούν το παντοτινό τους σπίτι
Τα γατάκια είναι περίπου 50 ημερών και έμειναν στο φρεάτιο ασανσέρ για τρεις ημέρες.
Αίσιο τέλος είχε η περιπέτεια τριών μικρών γατιών που είχαν πέσει σε φρεάτιο 10 μέτρων στον Άλιμο.
Η μαμά τους τα μεγάλωνε σε μια ημιτελή οικοδομή. Δυστυχώς, κάποια στιγμή θέλησαν να εξερευνήσουν τον χώρο και έτσι ανακάλυψαν το συγκεκριμένο φρεάτιο. Παρόλο που ήταν σκεπασμένο, είχε ένα μικρό άνοιγμα από το οποίο τα γατάκια κατάφεραν να τρυπώσουν και έτσι έπεσαν μέσα.
Για καλή τους τύχη δεν χτύπησαν παρά το μεγάλο ύψος και τα σίδερα που υπήρχαν – οι διασώστες θεωρούν ότι τα σίδερα λειτούργησαν σαν ανακόπτες πτώσης.
Κατά τη διάρκεια αυτών των τριών ημερών είχαν γίνει προσπάθειες διάσωσης των γατιών, όμως απέβησαν μάταιες, καθώς επρόκειτο για μεγάλο βάθος στο οποίο δεν μπορούσε εύκολα να κατέβει κάποιος άνθρωπος αλλά ούτε να πιάσει τα γατάκια με παγίδα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα