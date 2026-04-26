Τουρλίδα: Όσα πρέπει να γνωρίζετε για το απειλούμενο πτηνό

Το ζεστό κλίμα της χώρας μας την κάνει σταθμό για πολλά πτηνά που κάθονται για μικρό ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Η τουρλίδα είναι ένα από αυτά.Η επιστημονική της ονομασία είναι Numenius arquata, ενώ στα αγγλικά αναφέρεται ως Eurasian Curlew. Είναι υδρόβιο πτηνό και ανήκει στην οικογένεια Τρυγγίνες ή Tringinae. Η παρουσία του στην Ελλάδα είναι περαστική. Κατά τη μετανάστευσή του (Απρ. και Ιουν. -Σεπτ) αλλά και τον χειμώνα συνήθως το συναντάμε σε κοπάδια σε παράκτια λασποτόπια, εκβολές, υγρολίβαδα, κ.α. ενδιαιτήματα που χάνονται λόγω παρεμβάσεων στις ακτές.Η εμφάνιση της τουρλίδαςΕίναι το μεγαλύτερο σε μέγεθος παρυδάτιο πουλί έως 50 εκ. Διαθέτει γκρίζες καφέ ραβδώσεις σε όλο του το σώμα. Τα πόδια του είναι λεπτά με λευκό – γκρι χρωματισμό. Έχει χαρακτηριστικό μεγάλο ράμφος (9-15εκ) το οποίο έχει κλήση προς τα κάτω. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό εργαλείο, που το χρησιμοποιεί όχι μόνον για να «μαζεύει» την τροφή της από το έδαφος, αλλά και για να ανοίγει ή να σπάει το κέλυφος καρκινοειδών και μαλακίων. Η ανίχνευση της λείας γίνεται είτε οπτικά, είτε δια της αφής μέσω του ράμφους της, το οποίο διατηρεί σε συνεχή επαφή με το υπόστρωμα, σε πολύ μικρό βάθος. Όταν ανιχνευθεί το θήραμα, το ράμφος βυθίζεται περισσότερο, η λεία αποσπάται και καταβροχθίζεται. Με τα καρκινοειδή, η συμπεριφορά της είναι πιο «βίαιη», αφού τα τινάζει πέρα-δώθε με το ράμφος και κατόπιν τα εκσφενδονίζει στο έδαφος, μέχρι να αποσπαστούν τα άκρα τους.

