Γιατί ο σκύλος σας γαβγίζει στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της βόλτας

Κάνετε τη βόλτα σας ή πίνετε τον καφέ σας παρέα με τον αγαπημένο σας σκύλο. Ενώ είναι όλα ήρεμα και ωραία, ξαφνικά εκείνος αρχίζει να γαβγίζει σαν να έγινε κάτι τρομερό. Μόνο που τελικά δεν έγινε τίποτα κακό. Απλά πέρασε ένας άνθρωπος δίπλα σας.Το να γαβγίζει ο σκύλος στους ανθρώπους κατά τη διάρκεια της βόλτας είναι εικόνα γνώριμη σε πολλούς κηδεμόνες. Αυτό που ίσως, όμως, δεν γνωρίζουν πολλοί, είναι οι αιτίες αυτής της συμπεριφοράς. Έτσι, μπορεί να προσπαθήσουν να σταματήσουν τον σκύλο τους με φωνές, με τράβηγμα του λουριού και άλλες μεθόδους, που τις περισσότερες φορές, όχι μόνο δεν φέρουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, αλλά αγχώνουν και φοβίζουν το ζώο. Επίσης, επειδή το γάβγισμα είναι μια φυσική και φυσιολογική συμπεριφορά για τον σκύλο, όταν αποτρέπεται από το να γαβγίζει, μπορεί να μπερδεύεται και να απογοητεύεται.Είναι πολύ σημαντικό, λοιπόν, να γνωρίζετε τους λόγους που ο σκύλος σας γαβγίζει στους ανθρώπους για να μπορέσετε να τον βοηθήσετε. Ίσως πρόκειται για κάτι πολύ συγκεκριμένο που τον οδηγεί σε αυτή την αντίδραση. Ίσως να είναι και ένας συνδυασμός προβλημάτων που αντιμετωπίζει το κατοικίδιό σας.Ας αναλύσουμε τους λόγους της συγκεκριμένης συμπεριφοράς, αλλά και τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να βοηθήσετε τον σκύλο σας.

