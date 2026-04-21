Νεαρό ζωνοδέλφινο εκβράστηκε στη Σάμο
Νεαρό ζωνοδέλφινο εκβράστηκε στη Σάμο

Ένα από τα πιο κοινά είδη δελφινιού βρέθηκε νεκρό στις ακτές της Σάμου. Οι επιστήμονες εικάνζουν ότι ο θάνατος προήλθε από παθολογικά αίτια.

Νεαρό ζωνοδέλφινο εκβράστηκε στη Σάμο
Μια δυσάρεστη είδηση μας έρχεται από το νησί του ανατολικού Αιγαίου. Ένα ζωνοδέλφινο βρέθηκε νεκρό στις βόρειες ακτές της Σάμου, μετά από αρκετές μέρες με έντονους βόρειους ανέμους.

Στην περιοχή πήγαν για αυτοψία και για να μαζέψουν το άτυχο δελφίνι, μέλη της οργάνωσης Ινστιτούτο Αρχιπέλαγος. Πρόκειται για ένα νεαρό αρσενικό ζωνοδέλφινο, το οποίο ανήκει στα πιο κοινά είδη του θαλάσσιου θηλαστικού. Ζει κυρίως στις ακτές του Αιγαίου και του Ιονίου, νότια της Κρήτης και γενικά αγαπάει τις ανοιχτές θάλασσες και τα βαθιά νερά. Ζει σε κοπάδια 50-100 ατόμων.

