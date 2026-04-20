Με ποιον τρόπο μάς αγκαλιάζει ο σκύλος μας
Με ποιον τρόπο μάς αγκαλιάζει ο σκύλος μας
Συχνά αναρωτιόμαστε αν μας αγκαλιάζει ο σκύλος μας, όπως και αν ζηλεύει, αν μας κρατάει μούτρα και αν έχει άλλες ανθρώπινες συμπεριφορές.
Τις περισσότερες φορές συζητάμε για τον τρόπο που δείχνουμε την αγάπη μας στο κατοικίδιό μας. Αναρωτιόμαστε τι του αρέσει και τι όχι, τι απολαμβάνει και τι ανέχεται. Όμως, αυτό που ίσως να μην σκεφτόμαστε είναι ο τρόπος που μας δείχνει εκείνος την αγάπη του και συγκεκριμένα πώς μας αγκαλιάζει.
Η κατανόηση της γλώσσας του σώματος του σκύλου μας είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει να κάνει κάθε κηδεμόνας. Είναι όμως ο τρόπος να δούμε πώς σκέφτεται και να εξηγήσουμε καλύτερα τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις του.
Οι περισσότεροι από εμάς δεν χορταίνουμε να τον αγκαλιάζουμε και να του δίνουμε φιλιά. Δεν αντιδράει όμως με την ίδια θέρμη και εκείνος, καθώς το να τον περιορίζουμε με τα χέρια μας, του δίνει την αίσθηση της απειλής. Αυτό βέβαια, δεν το προκαλούμε εμείς, αλλά προέρχεται από τα ένστικτά του, όταν ζούσε στη φύση, πολύ πριν γίνει ένα πολύ δημοφιλές και αγαπητό κατοικίδιο. Γι’ αυτό, όταν αγκαλιάζουμε έναν σκύλο, θα δούμε πολλές αντιδράσεις, όπως να μένουν ακίνητοι ή να γυρίζουν το κεφάλι τους από την άλλη μεριά, σημάδια ότι δεν απολαμβάνουν και τόσο αυτό που κάνουμε. Οι περισσότεροι σκύλοι κάθονται και δέχονται την αγκαλιά μας, ακόμη κι αν αισθάνονται άβολα, επειδή καταλαβαίνουν ότι είναι ο τρόπος μας να δείξουμε αγάπη. Η φωνή μας, οι καρδιακοί ρυθμοί, η ορμόνη της χαράς που εκκρίνουμε είναι αρκετά για να πείσουν τον σκύλο να δεχτεί τα χέρια μας γύρω από το σώμα του.
Η κατανόηση της γλώσσας του σώματος του σκύλου μας είναι από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει να κάνει κάθε κηδεμόνας. Είναι όμως ο τρόπος να δούμε πώς σκέφτεται και να εξηγήσουμε καλύτερα τις συμπεριφορές και τις αντιδράσεις του.
Οι περισσότεροι από εμάς δεν χορταίνουμε να τον αγκαλιάζουμε και να του δίνουμε φιλιά. Δεν αντιδράει όμως με την ίδια θέρμη και εκείνος, καθώς το να τον περιορίζουμε με τα χέρια μας, του δίνει την αίσθηση της απειλής. Αυτό βέβαια, δεν το προκαλούμε εμείς, αλλά προέρχεται από τα ένστικτά του, όταν ζούσε στη φύση, πολύ πριν γίνει ένα πολύ δημοφιλές και αγαπητό κατοικίδιο. Γι’ αυτό, όταν αγκαλιάζουμε έναν σκύλο, θα δούμε πολλές αντιδράσεις, όπως να μένουν ακίνητοι ή να γυρίζουν το κεφάλι τους από την άλλη μεριά, σημάδια ότι δεν απολαμβάνουν και τόσο αυτό που κάνουμε. Οι περισσότεροι σκύλοι κάθονται και δέχονται την αγκαλιά μας, ακόμη κι αν αισθάνονται άβολα, επειδή καταλαβαίνουν ότι είναι ο τρόπος μας να δείξουμε αγάπη. Η φωνή μας, οι καρδιακοί ρυθμοί, η ορμόνη της χαράς που εκκρίνουμε είναι αρκετά για να πείσουν τον σκύλο να δεχτεί τα χέρια μας γύρω από το σώμα του.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
