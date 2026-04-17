Σπάνιο θέαμα: Λευκά ζαρκάδια εμφανίστηκαν στην Ημαθία
Δύο αγρότες εντόπισαν τα λευκά ζαρκάδια να κάνουν ανέμελες βόλτες σε δάσος του χωριού Σφηκιά.
Πρόκειται μάλλον για ένα θηλυκό και ένα αρσενικό, καθώς το ένα είχε κέρατα και το άλλο όχι. Το χρώμα τους οφείλεται στον αλμπινισμό, μια γενετική διαταραχή που εμφανίζεται και στους ανθρώπους. Αυτά τα ιδιαίτερα ζώα δεν έχουν απλά άσπρο τρίχωμα – έχουν μερική ή ολική απώλεια του χρωματισμού του λόγω έλλειψης της χρωστικής μελανίνης από τον οργανισμό, με αποτέλεσμα το δέρμα τους να είναι εξαιρετικά ωχρό σε σχέση με τα υπόλοιπα μέλη που ανήκουν στο εκάστοτε είδος.
