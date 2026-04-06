Γιατί οι γάτες καθαρίζουν τον εαυτό τους – Τα οφέλη για την υγεία τους
Οι γάτες είναι γνωστές για την εξαιρετική τους καθαριότητα, ένα χαρακτηριστικό που τις ξεχωρίζει από πολλά άλλα κατοικίδια ζώα. Η διαδικασία με την οποία καθαρίζονται δεν είναι απλώς μια συνήθεια, καθώς εξυπηρετεί πολλούς σκοπούς για την υγεία και την καλή ποιότητα της ζωής της.
Με ποιους τρόπους καθαρίζονται οι γάτες;
Όπως είναι γνωστό, ο βασικός τρόπος με τον οποίο οι γάτες καθαρίζονται είναι μέσω του γλειψίματος του σώματός τους. Η γλώσσα τους διαθέτει μικρές, αγκαθωτές προεξοχές, που ουσιαστικά λειτουργούν σαν βούρτσα. Αυτές οι προεξοχές βοηθούν στην απομάκρυνση της βρωμιάς, των νεκρών τριχών και των παρασίτων από το τρίχωμά τους. Όταν μια γάτα γλείφει το σώμα της, απλώνει σάλιο, το οποίο εξατμίζεται και τη βοηθά στο να ρυθμίζει τη θερμοκρασία του σώματός της, ιδιαίτερα όταν ο καιρός είναι πολύ ζεστός.
Η διαδικασία του καθαρισμού ξεκινά συνήθως από το πρόσωπο. Η γάτα γλείφει την πατούσα της και στη συνέχεια τη χρησιμοποιεί για να τρίψει τα μάτια, τα αυτιά και το κεφάλι της. Έπειτα συνεχίζει με το υπόλοιπο σώμα, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην πλάτη, την κοιλιά και την ουρά της. Αυτή η διαδικασία μπορεί να κρατάει τη γάτα μας απασχολημένη για αρκετές ώρες μέσα στην ημέρα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα