Δείτε κάποια χρήσιμα tips προτού αφήσετε μόνο τον σκύλο σας στο σπίτι
Πώς θα βοηθήσουμε το αγαπημένο μας τετράποδο ώστε να παραμένει ήρεμο όταν είμαστε εκτός σπιτιού;
Αν έχετε μόλις υιοθετήσει ένα κουτάβι ή έναν ενήλικο σκύλο, ίσως η μεγαλύτερη πρόκληση που έχετε να αντιμετωπίσετε είναι τη στιγμή που πρέπει να τον αφήσετε μόνο του στο σπίτι.
Πολλοί σκύλοι στρεσάρονται έντονα, με αποτέλεσμα να προκαλούν ζημιές και καταστροφές. Καταλαβαίνουμε λοιπόν πόσο σημαντική είναι η σωστή προετοιμασία αλλά και η σταδιακή εξοικείωση ώστε το αγαπημένο μας τετράποδο να παραμένει ήρεμο τις ώρες που εμείς είμαστε εκτός σπιτιού.
Ποιο είναι το σημαντικότερο βήμα;
Ο σκύλος είναι κοινωνικό ζώο. Έχει μάθει να ζει σε ομάδα και να βασίζεται στην παρουσία της. Όταν λοιπόν περνάμε όλη την ώρα μαζί του και ξαφνικά εξαφανιζόμαστε για ώρες, εκείνος δεν μπορεί να καταλάβει τι συμβαίνει. Η σταδιακή εξοικείωση σημαίνει ότι ξεκινάμε με πολύ μικρά χρονικά διαστήματα απουσίας (ακόμα και για 1-2 λεπτά) και αυξάνουμε σιγά– σιγά τη διάρκεια.
Μπορείτε να ξεκινήσετε βγαίνοντας από το σπίτι για λίγα λεπτά, χωρίς έντονους αποχαιρετισμούς αλλά και χωρίς υπερβολικό ενθουσιασμό όταν επιστρέφετε. Ο στόχος είναι να μάθει ο σκύλος ότι η απουσία σας είναι κάτι φυσιολογικό αλλά και προσωρινό. Αν δείτε ότι δυσκολεύεται, μειώστε ξανά τη διάρκεια και προχωρήστε πιο αργά.
