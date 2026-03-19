Μαυρογύπας επέζησε από δηλητηρίαση στο Δάσος Δαδιάς και μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στην Αθήνα
Μαυρογύπας επέζησε από δηλητηρίαση στο Δάσος Δαδιάς και μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στην Αθήνα
Μαυρογύπας επέζησε από τη μαζική δηλητηρίαση στο Δάσος της Δαδιάς και μεταφέρθηκε με αεροπλάνο στην Αθήνα.
Τις τελευταίες μέρες συγκλονίζει η είδηση για τη μαζική θανάτωση Μαυρογυπών στο Δάσος Δαδιάς. Ένας από αυτούς τα κατάφερε και έφτασε στην Αθήνα για να τον φροντίσει η ΑΝΙΜΑ.
Όπως μας ενημερώνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου εκτυλίσσεται ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά μαζικής θανάτωσης άγριας πανίδας των τελευταίων χρόνων. Ήδη έχουν καταγραφεί 8 νεκροί μαυρογύπες και 3 σε κρίσιμη κατάσταση και όλα δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν δηλητηριασμένα δολώματα.
Όπως μας ενημερώνει ο ΟΦΥΠΕΚΑ, στο Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς–Λευκίμης–Σουφλίου εκτυλίσσεται ένα από τα σοβαρότερα περιστατικά μαζικής θανάτωσης άγριας πανίδας των τελευταίων χρόνων. Ήδη έχουν καταγραφεί 8 νεκροί μαυρογύπες και 3 σε κρίσιμη κατάσταση και όλα δείχνουν ότι χρησιμοποιήθηκαν δηλητηριασμένα δολώματα.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
