Η μικρή Σίντυ βρέθηκε μόνη της στην ερημιά- Διασώθηκε και ψάχνει ένα σπίτι για να μη γυρίσει στο δρόμο
Αν θέλετε ένα σκυλάκι που θα σας αγαπάει και θα γίνει η καλύτερη παρέα σας, αυτό είναι η Σίντυ.
Η παιχνιδιάρα κουταβίνα Σίντυ είναι ένα υπέροχο πλάσμα που το μόνο που θέλει είναι έναν άνθρωπο, ο οποίος θα την αγαπήσει και θα την κάνει να νιώσει ασφαλής.
Η Σίντυ εντοπίστηκε εγκαταλελειμμένη σε μια ερημική και επικίνδυνη- ανάμεσα σε μεγάλα σκυλιά και τσακάλια- περιοχή της Δωρίδας από εθελοντές. Ήταν τόσο τρομαγμένη που με μεγάλη δυσκολία πιάστηκε, κάτι που δείχνει ότι είχε περάσει μέχρι εκείνη τη στιγμή πολύ άσχημα. Είχε κομμένα τα αυτάκια της και την ουρά της, μια συνηθισμένη αλλά παράνομη πρακτική.
