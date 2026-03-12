Έχουν οι σκύλοι αγαπημένους φίλους; Με ποια κριτήρια τους επιλέγουν
TOPETMOU

Έχουν οι σκύλοι αγαπημένους φίλους; Με ποια κριτήρια τους επιλέγουν

Αν παρατηρήσετε τον τετράποδο φίλο σας στο πάρκο, θα προσέξετε ότι δεν παίζει με όλους τους σκύλους με τον ίδιο τρόπο.

Έχουν οι σκύλοι αγαπημένους φίλους; Με ποια κριτήρια τους επιλέγουν
Κάποιους τους αγνοεί, με άλλους μυρίζεται για μερικά δευτερόλεπτα, ενώ είναι λίγοι αυτοί με τους οποίους δείχνει πραγματικό ενθουσιασμό.

Τρέχει προς το μέρος τους, κουνάει με χαρά την ουρά του και υποκλίνεται σε στάση παιχνιδιού. Μπορούν λοιπόν οι σκύλοι να έχουν αγαπημένους φίλους;

Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Οι σκύλοι είναι βαθιά κοινωνικά ζώα. Είτε μιλάμε για έναν σκύλο που ζει σε οικογένεια, είτε σε σκύλους που συναντιούνται καθημερινά στο πάρκο, βλέπουμε να δημιουργούνται σταθεροί δεσμοί. Με ποια κριτήρια όμως επιλέγουν τους φίλους τους;

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network