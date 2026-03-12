Έχουν οι σκύλοι αγαπημένους φίλους; Με ποια κριτήρια τους επιλέγουν
Έχουν οι σκύλοι αγαπημένους φίλους; Με ποια κριτήρια τους επιλέγουν
Αν παρατηρήσετε τον τετράποδο φίλο σας στο πάρκο, θα προσέξετε ότι δεν παίζει με όλους τους σκύλους με τον ίδιο τρόπο.
Κάποιους τους αγνοεί, με άλλους μυρίζεται για μερικά δευτερόλεπτα, ενώ είναι λίγοι αυτοί με τους οποίους δείχνει πραγματικό ενθουσιασμό.
Τρέχει προς το μέρος τους, κουνάει με χαρά την ουρά του και υποκλίνεται σε στάση παιχνιδιού. Μπορούν λοιπόν οι σκύλοι να έχουν αγαπημένους φίλους;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Οι σκύλοι είναι βαθιά κοινωνικά ζώα. Είτε μιλάμε για έναν σκύλο που ζει σε οικογένεια, είτε σε σκύλους που συναντιούνται καθημερινά στο πάρκο, βλέπουμε να δημιουργούνται σταθεροί δεσμοί. Με ποια κριτήρια όμως επιλέγουν τους φίλους τους;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Τρέχει προς το μέρος τους, κουνάει με χαρά την ουρά του και υποκλίνεται σε στάση παιχνιδιού. Μπορούν λοιπόν οι σκύλοι να έχουν αγαπημένους φίλους;
Η απάντηση είναι ξεκάθαρα ναι. Οι σκύλοι είναι βαθιά κοινωνικά ζώα. Είτε μιλάμε για έναν σκύλο που ζει σε οικογένεια, είτε σε σκύλους που συναντιούνται καθημερινά στο πάρκο, βλέπουμε να δημιουργούνται σταθεροί δεσμοί. Με ποια κριτήρια όμως επιλέγουν τους φίλους τους;
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα