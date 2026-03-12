Επίσκεψη στον κτηνίατρο χωρίς άγχος: Πώς να παραμένει το κατοικίδιό σας ήρεμο
TOPETMOU

Επίσκεψη στον κτηνίατρο χωρίς άγχος: Πώς να παραμένει το κατοικίδιό σας ήρεμο

Οι επισκέψεις στον κτηνίατρο μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα αγχωτικές για ένα ζωάκι.

Επίσκεψη στον κτηνίατρο χωρίς άγχος: Πώς να παραμένει το κατοικίδιό σας ήρεμο
Είτε είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται έναν κτηνίατρο είτε όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να του δημιουργήσουν άγχος και να μην καταφέρει να παραμείνει ήρεμο.

Μπορεί να είναι η πρώτη του επίσκεψη και να φοβάται το “άγνωστο”. Μπορεί να έχει ξαναπάει στον κτηνίατρο και να θυμάται ότι ένιωσε πόνο και δυσφορία, οπότε να στρεσάρεται. Μπορεί η αναμονή και η συνύπαρξη με άλλα ζωάκια, των οποίων το άγχος τους μυρίζει και αισθάνεται, να του προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Μπορεί να νιώθει άβολα όταν το εξετάζει ο κτηνίατρος. Μπορεί το άγχος του να οφείλεται στη διαδρομή μέχρι το κτηνιατρείο, καθώς δεν είναι εξοικειωμένο με τα αυτοκίνητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network