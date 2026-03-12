Επίσκεψη στον κτηνίατρο χωρίς άγχος: Πώς να παραμένει το κατοικίδιό σας ήρεμο
Οι επισκέψεις στον κτηνίατρο μπορούν να γίνουν ιδιαίτερα αγχωτικές για ένα ζωάκι.
Είτε είναι η πρώτη φορά που επισκέπτεται έναν κτηνίατρο είτε όχι, υπάρχουν πολλοί λόγοι που μπορεί να του δημιουργήσουν άγχος και να μην καταφέρει να παραμείνει ήρεμο.
Μπορεί να είναι η πρώτη του επίσκεψη και να φοβάται το “άγνωστο”. Μπορεί να έχει ξαναπάει στον κτηνίατρο και να θυμάται ότι ένιωσε πόνο και δυσφορία, οπότε να στρεσάρεται. Μπορεί η αναμονή και η συνύπαρξη με άλλα ζωάκια, των οποίων το άγχος τους μυρίζει και αισθάνεται, να του προκαλούν αρνητικά συναισθήματα. Μπορεί να νιώθει άβολα όταν το εξετάζει ο κτηνίατρος. Μπορεί το άγχος του να οφείλεται στη διαδρομή μέχρι το κτηνιατρείο, καθώς δεν είναι εξοικειωμένο με τα αυτοκίνητα.
