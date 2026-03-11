10 υπέροχοι Βαλτόμπουφοι στο Δέλτα Αξιού
Οι Βαλτόμπουφοι έκαναν την εμφάνισή τους πριν λίγες μέρες στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού.
Η φύση δεν σταματά ποτέ να μας γοητεύει. Τα δέντρα, τα λουλούδια, οι λίμνες, οι θάλασσες, τα ζώα: όλα μέρος μιας ομορφιάς, σχεδόν εξωπραγματικής. Γι’ αυτό και η παρατήρηση του περιβάλλοντος και των οργανισμών που ζουν μέσα σε αυτό, έχει πολλούς οπαδούς.
Είτε κάποιος ασχολείται επαγγελματικά είτε όχι, αξίζει να μάθει περισσότερα για τον κόσμο. Μάλιστα, πολλά χόμπι – που μπορεί να εξελιχθούν σε εργασία – έχουν γίνει αρκετά δημοφιλή τα τελευταία χρόνια. Μία από αυτές τις ασχολίες είναι και το birdwatching, ή παρατήρηση πουλιών στα ελληνικά. Το birdwatching μας έχει χαρίσει μαγικές εικόνες μέσα από φωτογραφίες και βίντεο.
Μερικές από αυτές τις εικόνες καταγράφηκαν τις τελευταίες ημέρες στο Εθνικό Πάρκο Δέλτα Αξιού, όπου περίπου 10 Βαλτόμπουφοι έκαναν μια στάση στα βαλτοτόπια της περιοχής. Πολλοί φωτογράφοι και θαυμαστές τις άγριας ζωής της Ελλάδας έσπευσαν για να μπορέσουν να δουν από κοντά τα δυσεύρετα ζώα, όπως μας ενημερώνει ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής-ΟΦΥΠΕΚΑ.
