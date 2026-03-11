Ήρθε η άνοιξη! Κρατήστε τον σκύλο και τη γάτα σας υγιή με τα καλύτερα αντιπαρασιτικά προϊόντα
Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος να αντιμετωπίσουμε τους ανοιξιάτικους κινδύνους για τα κατοικίδια είναι τα αντιπαρασιτικά προϊόντα.
Μια βόλτα έξω στο δρόμο ή λίγα λεπτά στο μπαλκόνι, θα σας οδηγήσουν σε ένα συμπέρασμα: Η άνοιξη είναι εδώ, όχι μόνο ημερολογιακά, αλλά και κάθε φορά που βλέπουμε τα δέντρα να ανθίζουν και νιώθουμε τη θερμοκρασία να ανεβαίνει.
Όσοι ζείτε με κατοικίδια, ξέρετε πως η άνοιξη κρύβει αρκετούς κινδύνους για αυτά. Η αλήθεια είναι πως η ανάγκη για να προστατεύσουμε το σκυλάκι και το γατάκι μας, δεν έχει ημερολόγιο, καθώς είναι κάτι που θα πρέπει να κάνουμε όλο το χρόνο. Αν το έχετε αμελήσει ως τώρα, θα πρέπει να ξεκινήσετε άμεσα να λαμβάνετε προληπτικά μέτρα για να μην αντιμετωπίσει το πολύτιμο pet σας κάποιο πρόβλημα υγείας. Την άνοιξη είναι πιο πιθανό να αντιμετωπίσουμε προβλήματα όπως τους ψύλλους, τα τσιμπούρια, τα κουνούπια και τις σκνίπες.
Το τσίμπημά τους μπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες στο κατοικίδιο, όπως λεϊσμανίωση (το γνωστό και ως Καλαζάρ) και διροφιλαρίωση. Ανάλογα με την υγεία του ζώου, την ηλικία του και τη στιγμή που θα εντοπιστεί, μπορεί να αντιμετωπιστεί με κάποια θεραπεία, ίσως όμως έχει και τραγική κατάληξη, την απώλεια δηλαδή του ζώου.
