Γιατί βαριέται ο σκύλος μας; Οι λόγοι που δεν είχαμε σκεφτεί
Γιατί βαριέται ο σκύλος μας; Οι λόγοι που δεν είχαμε σκεφτεί
Δεν θα πρέπει να μας κάνει έκπληξη όταν βαριέται ο σκύλος ενώ του έχουμε αγοράσει τα πιο εντυπωσιακά παιχνίδια. Δείτε τους λόγους.
Περνάμε αρκετές ώρες να ψάχνουμε το πιο πρωτότυπο και ενδιαφέρον παιχνίδι για να δώσουμε στο αγαπημένο μας κατοικίδιο. Παρόλ’ αυτά συνειδητοποιούμε πως ο σκύλος μας βαριέται και το δείχνει με διάφορους τρόπους.
Η ζωή με ένα κατοικίδιο δημιουργεί τις περισσότερες φορές έναν απίστευτο δεσμό ανάμεσα σε εμάς και το ζωάκι μας. Ο σκύλος είναι ένα πολύ κοινωνικό πλάσμα που έχει ανάγκη την ανθρώπινη παρουσία και την επαφή με νέα ερεθίσματα. Δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πως βαριέται ο σκύλος μας, αφού γυρνώντας από το σπίτι θα βρούμε σημάδια στα έπιπλα, τα καλώδια, τα μαξιλάρια, αλλά και όταν είμαστε σπίτι, θα έχει μια αλλόκοτη -για εμάς- συμπεριφορά. Πάντα βρίσκει τρόπο να εκτονώσει την ενέργειά του, κάνοντας συνήθως ζημιές ή πράγματα που μπορεί να τον βάλουν σε κίνδυνο.
Οι λόγοι που μπορεί να βαριέται ο σκύλος
Ο τετράποδος φίλος μας έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία, που καθορίζεται κυρίως από τη φυλή και την ηλικία του. Όσο έμπειροι ή αφοσιωμένοι κηδεμόνες κι αν είμαστε, ο σκύλος θα κάνει τα δικά του και φυσικά δεν θα μας ρωτήσει για την απρόβλεπτη συμπεριφορά του. Οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά και σε αυτή την περίπτωση είναι κάποια πράγματα στην καθημερινότητα με τον σκύλο μας που μας ξεφεύγουν, αλλά τελικά έχουν σημασία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η ζωή με ένα κατοικίδιο δημιουργεί τις περισσότερες φορές έναν απίστευτο δεσμό ανάμεσα σε εμάς και το ζωάκι μας. Ο σκύλος είναι ένα πολύ κοινωνικό πλάσμα που έχει ανάγκη την ανθρώπινη παρουσία και την επαφή με νέα ερεθίσματα. Δεν είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε πως βαριέται ο σκύλος μας, αφού γυρνώντας από το σπίτι θα βρούμε σημάδια στα έπιπλα, τα καλώδια, τα μαξιλάρια, αλλά και όταν είμαστε σπίτι, θα έχει μια αλλόκοτη -για εμάς- συμπεριφορά. Πάντα βρίσκει τρόπο να εκτονώσει την ενέργειά του, κάνοντας συνήθως ζημιές ή πράγματα που μπορεί να τον βάλουν σε κίνδυνο.
Οι λόγοι που μπορεί να βαριέται ο σκύλος
Ο τετράποδος φίλος μας έχει διαφορετική ιδιοσυγκρασία, που καθορίζεται κυρίως από τη φυλή και την ηλικία του. Όσο έμπειροι ή αφοσιωμένοι κηδεμόνες κι αν είμαστε, ο σκύλος θα κάνει τα δικά του και φυσικά δεν θα μας ρωτήσει για την απρόβλεπτη συμπεριφορά του. Οι λεπτομέρειες είναι που κάνουν τη διαφορά και σε αυτή την περίπτωση είναι κάποια πράγματα στην καθημερινότητα με τον σκύλο μας που μας ξεφεύγουν, αλλά τελικά έχουν σημασία.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα