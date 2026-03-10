Ζείτε με μια τυφλή γάτα; Δείτε μερικά πράγματα που ίσως να μη γνωρίζατε
Η ζωή με μια τυφλή γάτα, όπως και με οποιοδήποτε κατοικίδιο που έχει κάποια αναπηρία, είναι ένα εκπληκτικό ταξίδι αγάπης.
Πρόσφατα είχα την τύχη να γνωρίσω και να περάσω λίγες μέρες μαζί με τη Βουλίτσα, μια υπέροχη τυφλή γάτα. Ήταν η πρώτη φορά που ζούσα με ένα ζωάκι χωρίς όραση και η αλήθεια είναι ότι ο χρόνος μαζί της με γέμισε μαθήματα, αλλά και συγκίνηση. Πάντα, βέβαια, υπήρχε και ένας φόβος μήπως κάνω κάτι που δεν πρέπει και τη δυσκολέψω.
Παρόμοια πράγματα σκέφτονται και αισθάνονται όσοι ζουν ή όσοι σκέφτονται να υιοθετήσουν μια γάτα με προβλήματα όρασης. Υπάρχει η αμφιβολία για το αν θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες ενός ζώου με αναπηρία και αν θα μπορέσουν να του προσφέρουν μια όμορφη και ασφαλή ζωή.
