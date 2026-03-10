Video με τη στιγμή της επικίνδυνης διάσωσης μιας γάτας στην Πάρο – Ήταν παγιδευμένη για 10 μέρες πάνω σε φοίνικα
Γάτα διασώθηκε στην Χρυσή Ακτή μετά από 10 μέρες που ήταν παγιδευμένη πάνω σε φοίνικα ύψους 9 μέτρων.

Ένα συγκλονιστικό νέο με happy end ήρθε στη δημοσιότητα από την Πάρο. Γάτα διασώθηκε στην Χρυσή Ακτή μετά από 10 μέρες που ήταν παγιδευμένη πάνω σε φοίνικα ύψους 9 μέτρων.

Η γάτα εντοπίστηκε από κάτοικους της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να την απεγκλωβίσουν. Η Πυροσβεστική Πάρου και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Πάρου, προσπάθησαν να διασώσουν το άτυχο ζώο, αλλά δεν υπήρχε πρόσβαση σε όχημα στο συγκεκριμένο σημείο.

Best of Network