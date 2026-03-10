Video με τη στιγμή της επικίνδυνης διάσωσης μιας γάτας στην Πάρο – Ήταν παγιδευμένη για 10 μέρες πάνω σε φοίνικα
Video με τη στιγμή της επικίνδυνης διάσωσης μιας γάτας στην Πάρο – Ήταν παγιδευμένη για 10 μέρες πάνω σε φοίνικα
Γάτα διασώθηκε στην Χρυσή Ακτή μετά από 10 μέρες που ήταν παγιδευμένη πάνω σε φοίνικα ύψους 9 μέτρων.
Ένα συγκλονιστικό νέο με happy end ήρθε στη δημοσιότητα από την Πάρο. Γάτα διασώθηκε στην Χρυσή Ακτή μετά από 10 μέρες που ήταν παγιδευμένη πάνω σε φοίνικα ύψους 9 μέτρων.
Η γάτα εντοπίστηκε από κάτοικους της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να την απεγκλωβίσουν. Η Πυροσβεστική Πάρου και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Πάρου, προσπάθησαν να διασώσουν το άτυχο ζώο, αλλά δεν υπήρχε πρόσβαση σε όχημα στο συγκεκριμένο σημείο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Η γάτα εντοπίστηκε από κάτοικους της περιοχής, οι οποίοι προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να την απεγκλωβίσουν. Η Πυροσβεστική Πάρου και η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Πάρου, προσπάθησαν να διασώσουν το άτυχο ζώο, αλλά δεν υπήρχε πρόσβαση σε όχημα στο συγκεκριμένο σημείο.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα