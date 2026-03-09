Οι λόγοι που ο σκύλος μας δεν αγαπάει καθόλου τα πάρκα σκύλων
Υπάρχουν πολλοί σκύλοι που όχι μόνο δεν απολαμβάνουν τα πάρκα σκύλων, αλλά τα αποφεύγουν καθώς τους προκαλούν άγχος και φόβο.

Τα πάρκα σκύλων παρουσιάζονται συχνά ως ο ιδανικός χώρος κοινωνικοποίησης, παιχνιδιού και εκτόνωσης για τους τετράποδους φίλους μας. Πολλοί κηδεμόνες θεωρούν σχεδόν αυτονόητο ότι κάθε σκύλος θα τα λατρέψει.

Όμως η πραγματικότητα είναι αρκετά διαφορετική. Υπάρχουν πολλοί σκύλοι που όχι μόνο δεν απολαμβάνουν τα πάρκα, αλλά τα αποφεύγουν καθώς τους προκαλούν άγχος και φόβο. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο σκύλος μας κάνει λάθος, αλλά αποτελεί μια απολύτως λογική αντίδραση που βασίζεται στον χαρακτήρα και τις ανάγκες του.

Κάποιοι σκύλοι προτιμούν την ηρεμία

Όπως οι άνθρωποι, έτσι και οι σκύλοι έχουν μοναδικές προσωπικότητες. Κάποιοι είναι εξωστρεφείς, κοινωνικοί και απολαμβάνουν τη συνεχή αλληλεπίδραση, ενώ άλλοι είναι πιο εσωστρεφείς, παρατηρητικοί και επιλεκτικοί στις επαφές τους. Ένας σκύλος που προτιμά τις σταθερές ρουτίνες είναι απόλυτα φυσικό να νιώθει άβολα σε ένα πάρκο γεμάτο άγνωστους σκύλους και ανθρώπους.

Υπερδιέγερση και έντονοι θόρυβοι

Τα πάρκα σκύλων μπορεί να είναι θορυβώδη, απρόβλεπτα και γεμάτα ένταση. Πολλοί σκύλοι τρέχουν ταυτόχρονα, γαβγίζουν, παίζουν έντονα και αλλάζουν συμπεριφορά από τη μία στιγμή στην άλλη. Για έναν σκύλο που είναι πιο ευαίσθητος στα ερεθίσματα, αυτό το περιβάλλον, μπορεί να προκαλέσει υπερδιέγερση, στρες ή σύγχυση. Αντί να χαλαρώνει, βρίσκεται σε συνεχή επιφυλακή.

