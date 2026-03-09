Γιατί θέλει να με ακουμπάει ο σκύλος μου την ώρα που κοιμάται

Ακόμη και όταν έχει καύσωνα, ο σκύλος επιλέγει να μας ακουμπάει όταν κοιμάται. Εκτός από αγάπη, η κίνηση αυτή έχει και άλλες εξηγήσεις.