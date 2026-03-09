Γιατί θέλει να με ακουμπάει ο σκύλος μου την ώρα που κοιμάται
Ακόμη και όταν έχει καύσωνα, ο σκύλος επιλέγει να μας ακουμπάει όταν κοιμάται. Εκτός από αγάπη, η κίνηση αυτή έχει και άλλες εξηγήσεις.
Όλη η κούραση του κόσμου που νιώθουμε κάθε βράδυ φεύγει τη στιγμή που θα έρθει να ξαπλώσει δίπλα μας το αγαπημένο μας κατοικίδιο. Όταν μας ακουμπάει ο σκύλος με τη μουσούδα του, είναι και για εμάς και για εκείνον, μία από τις πιο όμορφες στιγμές μας.
Μία από τις αγαπημένες συνήθειες που έχει ο σκύλος είναι να μας ακολουθεί παντού, ειδικά όταν είναι η ώρα να ξεκουραστούμε στο κρεβάτι ή τον καναπέ. Αυτό το κάνει με τον αγαπημένο του άνθρωπο, ως ένδειξη αγάπης και εμπιστοσύνης, ενώ καμιά φορά μπορεί να προέρχεται και από ανασφάλεια, κυρίως όταν βρίσκεται σε στάδιο προσαρμογής στο σπίτι.
Μόλις βολευτούμε στο κρεβάτι, αν μας αφήσει καθόλου χώρος ο χνουδωτός μας φίλος κάνει μια κίνηση που ίσως να μην γνωρίζουμε για ποιο λόγο την κάνει. Τεντώνει το σώμα του, έτσι ώστε τουλάχιστον μία πατούσα του να μας ακουμπάει. Κάποιες φορές μας σπρώχνει και λίγο, ενώ υπάρχουν και αυτοί που θα πέσουν πάνω μας και θα χωθούν στην αγκαλιά μας.
Την ίδια στιγμή, θα μπορούσε να απολαμβάνει την άνεση του καναπέ ή μιας πολυθρόνας που μπορεί να την έχει όλη δική του, χωρίς να τον ενοχλεί κανείς.
Ας δούμε λοιπόν τους λόγους που κάνουν τον σκύλο να επιδιώκει την επαφή μαζί μας ενώ κοιμάται.
