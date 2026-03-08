Σπιτοχελίδονα: Πώς να φτιάξουμε μόνοι μας φωλιές για τα χελιδόνια που κυκλοφορούν στις πόλεις
Σπιτοχελίδονα: Πώς να φτιάξουμε μόνοι μας φωλιές για τα χελιδόνια που κυκλοφορούν στις πόλεις
Τα Σπιτοχελίδονα είναι από τα πιο γνωστά χελιδόνια που έρχονται στην Ελλάδα. Δείτε πώς μπορούμε να κάνουμε την παραμονή τους καλύτερη.
Ο Μάρτης είναι ο μήνας της άνοιξης και η περίοδος που ανθίζουν οι αμυγδαλιές και υποδεχόμαστε τα χελιδόνια.
Όπως κάνουν πολλά πτηνά, έτσι και τα χελιδόνια έχουν περάσει τον χειμώνα τους στο ζεστό και φιλικό για αυτά κλίμα της Αφρικής και μεταναστεύουν προς την Ευρώπη για να φτιάξουν τις φωλιές τους. Αρκετοί μπορεί να μη γνωρίζουν πώς να ξεχωρίζουν τα είδη χελιδονιών, αυτά όμως που βλέπουν πιο συχνά είναι τα Σπιτοχελίδονα.
