Η τρυφερή Τζόι ζει σε μια παραλία μόνη- Ψάχνει ένα μόνιμο σπίτι να φύγει από εκεί
H τσοπανούλα Τζόι είναι πραγματικά η χαρά της ζωής. Όποιος την υιοθετήσει θα είναι πολύ τυχερός.
H τσοπανούλα Τζόι είναι η χαρά της ζωής. Φιλική, παιχνιδιάρα και πολύ τρυφερή, ψάχνει ένα σπίτι να φύγει από μια παραλία όπου ζει.
Η Τζόι βρέθηκε εγκαταλελειμμένη σε μια ερημική παραλία στην περιοχή της Δωρίδας. Καθημερινά δίνει αγώνα να επιβιώσει. Σε λίγους μήνες θα αρχίσει να έρχεται κόσμος. Πολλοί από αυτούς διώχνουν- συχνά με πολύ άσχημους τρόπους– τα αδεσποτάκια ώστε να φύγουν από εκεί. Η Τζόι κινδυνεύει. Όχι μόνο από την επιθετικότητα των ανθρώπων που δεν τη θέλουν στην παραλία αλλά και από φόλες που ρίχνουν συχνά στην περιοχή, με αποτέλεσμα πολλά σκυλάκια να έχουν πεθάνει με πολύ άσχημο τρόπο.
