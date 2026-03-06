Τι σημαίνει όταν ο σκύλος δίνει την πατούσα του: Οι περισσότεροι κάνουν λάθος
Μία από τις κινήσεις του σκύλου που προσπαθούμε να ερμηνεύσουμε είναι όταν εκείνος μας δίνει την πατούσα του, χωρίς να του το έχουμε ζητήσει.
Κάθε αυθόρμητη κίνηση που κάνει το αγαπημένο μας κατοικίδιο σπεύδουμε να την ερμηνεύσουμε. Μία από αυτές είναι όταν ο σκύλος δίνει την πατούσα του, χωρίς να του το έχουμε ζητήσει.
Εκεί που καθόμαστε στον καναπέ, έρχεται ο σκύλος και διακριτικά βάζει τη μία πατούσα του πάνω στο πόδι μας. Χωρίς να γαβγίσει, να κλάψει ή να κάνει άλλη κίνηση. Οι περισσότεροι από εμάς έχουμε την ίδια αντίδραση: Τον χαιρετάμε, σαν να απαντάμε σε ένα δικό του "γεια" και εκείνος την κατεβάζει. Είναι όμως όντως αυτός ο σκοπός του;
