Lady Wonder: Το άλογο που παρουσιαζόταν σαν μέντιουμ και η αλήθεια πίσω από τις προβλέψεις του
Lady Wonder: Το άλογο που παρουσιαζόταν σαν μέντιουμ και η αλήθεια πίσω από τις προβλέψεις του
Χιλιάδες άνθρωποι διένυαν τεράστιες αποστάσεις για να δουν από κοντά και να συμβουλευτούν τον «Νοστράδαμο» των αλόγων.
Σε μια εποχή που ο πνευματισμός συνυπήρχε με την ανάγκη για «θαύματα» και η Αμερική προσπαθούσε να επουλώσει τις πληγές από τη Μεγάλη Ύφεση και τον πόλεμο, μια φοράδα από τη Βιρτζίνια αναδείχθηκε σε εθνική διασημότητα.
Για αρκετές δεκαετίες στα μέσα του 20ού αιώνα, η Lady Wonder θεωρούνταν ένα από τα πιο γνωστά «μέντιουμ» της χώρας και χιλιάδες άνθρωποι από όλη τη χώρα διένυαν τεράστιες αποστάσεις για να δουν από κοντά και να συμβουλευτούν τον «Νοστράδαμο» των αλόγων.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Για αρκετές δεκαετίες στα μέσα του 20ού αιώνα, η Lady Wonder θεωρούνταν ένα από τα πιο γνωστά «μέντιουμ» της χώρας και χιλιάδες άνθρωποι από όλη τη χώρα διένυαν τεράστιες αποστάσεις για να δουν από κοντά και να συμβουλευτούν τον «Νοστράδαμο» των αλόγων.
Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα