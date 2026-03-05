Lady Wonder: Το άλογο που παρουσιαζόταν σαν μέντιουμ και η αλήθεια πίσω από τις προβλέψεις του
TOPETMOU

Lady Wonder: Το άλογο που παρουσιαζόταν σαν μέντιουμ και η αλήθεια πίσω από τις προβλέψεις του

Χιλιάδες άνθρωποι διένυαν τεράστιες αποστάσεις για να δουν από κοντά και να συμβουλευτούν τον «Νοστράδαμο» των αλόγων.

Lady Wonder: Το άλογο που παρουσιαζόταν σαν μέντιουμ και η αλήθεια πίσω από τις προβλέψεις του
Σε μια εποχή που ο πνευματισμός συνυπήρχε με την ανάγκη για «θαύματα» και η Αμερική προσπαθούσε να επουλώσει τις πληγές από τη Μεγάλη Ύφεση και τον πόλεμο, μια φοράδα από τη Βιρτζίνια αναδείχθηκε σε εθνική διασημότητα.

Για αρκετές δεκαετίες στα μέσα του 20ού αιώνα, η Lady Wonder θεωρούνταν ένα από τα πιο γνωστά «μέντιουμ» της χώρας και χιλιάδες άνθρωποι από όλη τη χώρα διένυαν τεράστιες αποστάσεις για να δουν από κοντά και να συμβουλευτούν τον «Νοστράδαμο» των αλόγων.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network