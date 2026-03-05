Γιατί οι γάτες φοβούνται τα μπαλόνια; Δείτε 6 λόγους
TOPETMOU

Γιατί οι γάτες φοβούνται τα μπαλόνια; Δείτε 6 λόγους

Τα μπαλόνια είναι ακίνδυνα πράγματα και αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους. Οι περισσότερες όμως γάτες δεν θέλουν να τα βλέπουν.

Γιατί οι γάτες φοβούνται τα μπαλόνια; Δείτε 6 λόγους
Σκεφτείτε την εικόνα: Η γάτα σας κοιμάται και εσείς παίζετε με ένα μπαλόνι. Ξαφνικά το μπαλόνι κατευθύνεται προς τη γάτα. Μόλις την ακουμπάει, εκείνη ξυπνάει, το βλέπει και εξαφανίζεται βγάζοντας στην κυριολεξία φτερά. Και μένει να αναρωτιέστε: Γιατί τέτοιος φόβος για ένα απλό μπαλόνι;

Η αλήθεια είναι ότι οι περισσότερες γάτες φοβούνται αρκετά πράγματα. Την ηλεκτρική σκούπα- και συχνά και την απλή-, το θόρυβο που κάνει το πλυντήριο, την τηλεόραση που παίζει δυνατά, το ξαφνικό χτύπημα του κουδουνιού, τα αγγούρια και άλλα. Μέσα σε αυτά τα άλλα είναι και τα μπαλόνια. Αυτά τα ακίνδυνα και όμορφα πράγματα που αρέσουν σε μικρούς και μεγάλους.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network