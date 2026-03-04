Πώς ο λύκος έγινε σκύλος- Πότε ξεκίνησαν όλα
TOPETMOU

Πώς ο λύκος έγινε σκύλος- Πότε ξεκίνησαν όλα

Μέχρι σήμερα, το DNA των δύο ζώων, λύκου και σκύλου, διαφέρει ελάχιστα.

Πώς ο λύκος έγινε σκύλος- Πότε ξεκίνησαν όλα
Κοιτάτε αυτό το μικρό- ή μεγάλο- πλασματάκι που κάθεται στον καναπέ δίπλα σας στριμωγμένο για να χωράει. Είναι ο σκύλος σας. Γαλήνιος, φιλικός και τρυφερός, είναι δύσκολο να τον φανταστείτε λύκο. Και όμως, οι πρόγονοι αυτού του τρυφερού πλάσματος ήταν λύκοι.

Μιλώντας για λύκους, δεν πρέπει να παραλείψουμε να πούμε ότι πρόκειται για ένα από τα πιο παρεξηγημένα ζώα στον πλανήτη. Σε αυτό συνέβαλαν οι αμέτρητοι μύθοι και τα παραμύθια που τον παρουσιάζουν σαν ‘’μεγάλο και κακό πλάσμα’’.

Διαβάστε περισσότερα στο topetmou.gr
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network