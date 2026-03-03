Γιατί ο σκύλος μας δεν πηγαίνει τουαλέτα εκτός σπιτιού - Τι μπορούμε να κάνουμε
Γιατί ο σκύλος μας δεν πηγαίνει τουαλέτα εκτός σπιτιού - Τι μπορούμε να κάνουμε

Η αλήθεια είναι πως ο τετράποδος φίλος μας δεν έχει καμία πρόθεση να μας εκνευρίσει ή να μας δυσκολέψει.

Γιατί ο σκύλος μας δεν πηγαίνει τουαλέτα εκτός σπιτιού - Τι μπορούμε να κάνουμε
Όσο και αν αγαπάμε τον σκύλο μας, είναι λογικό να προβληματιζόμαστε όταν εκείνος αρνείται να κάνει την τουαλέτα του εκτός σπιτιού, ειδικά όταν κρατιέται επί ώρες στη βόλτα και τελικά ανακουφίζεται μόλις επιστρέφουμε.

Η συμπεριφορά αυτή μπορεί να μας φαίνεται παράλογη, όμως η αλήθεια είναι πως ο ο φίλος μας δεν έχει καμία πρόθεση να μας εκνευρίζει ή να μας δυσκολέψει. Αντίθετα κάθε σκύλος προτιμά να κάνει την τουαλέτα του έξω, καθώς αυτό τον βοηθάει να διατηρεί την ισορροπία στο χαρακτήρα του και να νιώθει “περισσότερο σκύλος”, δηλαδή πιο πλήρης.

