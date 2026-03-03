Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής – Η τύχη της Ελλάδας να φιλοξενεί σημαντικά είδη
Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής – Η τύχη της Ελλάδας να φιλοξενεί σημαντικά είδη

Ας σκεφτούμε πόσο τυχεροί είμαστε που ζούμε στον ίδιο πλανήτη με όλα αυτά τα υπέροχα ζώα.

Η 3η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως η Παγκόσμια Ημέρα Άγριας Ζωής. Είναι μια καλή στιγμή για να αντιληφθούμε πόσο τυχεροί είμαστε που μοιραζόμαστε τον πλανήτη με κάποια υπέροχα ζώα, όπως η αρκούδα, ο λύκος και η αλεπού, αλλά και πόση ευθύνη έχουμε για την προστασία τους.

