Μήπως αγαπάμε τα κατοικίδιά μας με λάθος τρόπο; Ο κίνδυνος του ανθρωπομορφισμού
Η αγάπη για τα ζώα είναι από τα πιο καθαρά συναισθήματα που μπορεί να βιώσει ένας άνθρωπος. Δεν έχει όρους, δεν ζητά ανταλλάγματα.
Κοιτάς τον σκύλο ή τη γάτα σου και ξέρεις ότι εκεί υπάρχει μια σχέση απλή και αληθινή. Κι όμως, μέσα σε αυτή την αγάπη κρύβεται καμιά φορά ένα δύσκολο ερώτημα: μήπως, χωρίς να το θέλουμε, αγαπάμε με τρόπο που τελικά δεν τα βοηθά;
Ζούμε σε μια εποχή όπου τα κατοικίδια αποτελούν τεράστιο κομμάτι της ζωής μας. Κοιμούνται στο κρεβάτι μας, γιορτάζουν γενέθλια, φορούν ρούχα, έχουν λογαριασμούς στα social media. Τα αποκαλούμε «παιδιά» μας. Και για πολλούς ανθρώπους είναι πράγματι οικογένεια. Αυτό δεν είναι υπερβολή. Είναι η πραγματικότητα της εποχής μας.
